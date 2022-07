Tämän kesän lämpötilat Euroopassa ovat olleet paikoitellen ennätyskuumia, ja monin paikoin ennätyksistä on jääty vain vähän. Brittein saarilla – missä ulkoilman lämpötiloja on mitattu niin kauan kuin lämpömittareita on ollut olemassa, 1600-luvulta asti – mitattiin heinäkuun 19. päivänä ensimmäisen kerran +40 Celsiusasteen ylittäneitä lämpötiloja.

Espanjassa ja Portugalissa on kärvistelty reilusti yli 40 asteen kuumuudessa, ja useita paikkakuntakohtaisia lämpöennätyksiä on siellä ylitetty, vaikka maakohtaiset ennätykset eivät ole rikkoutuneet.