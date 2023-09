Kausityöntekijä Miikka Ilmarinen kantaa omenasaaveja sisään Marjarannikon mehustamolla Limingan Tupoksessa.

– Kiireisimpinä hetkinä viisi asiakasta on hakemassa mehuja samaan aikaan kun useampi asiakas tuo omenoita.

Oheisella videolla näkyy, kuinka mehustamolle jonottaneiden asiakkaiden autoletka ulottui ABC-liikenneasemalle saakka viime maanantaina. Ilmarinen joutui tuolloin liikenteenohjaajaksi, ja puristamon piha täyttyi omenoista. Marjarannikon henkilökunnalla kuluu koko viikko maanantain kuorman mehustamisessa.

Huippupäivinä puristamolle tulee 10 000 kiloa omenaa mehustettavaksi, vahvistaa Marjarannikon yrittäjä Seppo Helanen. Viimevuotiseen, pihlajanmarjakoin heikentämään satoon verrattuna omenamäärät ovat Helasen mukaan jopa kymmenkertaiset.

– Tämä on ennätyksellinen vuosi. Omenapuiden määrä alueella on kasvanut ja omenasato on hyvä, tietoisuus mehustamisen mahdollisuudesta on lisääntynyt, Helanen arvioi.

Yhteensä toistakymmentä Marjarannikon työntekijää muuttaa omenoita mehuksi kahdessa vuorossa, ja koneiden kapasiteetti on täysimääräisesti käytössä.

Koneet käyvät täysillä ja henkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa, kertoo Marjarannikon yrittäjä Seppo Helanen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Katso videolta omenamehustuksen ruuhkia Tupoksessa 11.