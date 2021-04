Los Angeles/Helsinki

Chloe Zhao on vasta toinen parhaan ohjaajan Oscarin saanut nainen palkinnon 93-vuotisessa historiassa. Kuva: Chris Pizzello / POOL

Ennakkosuosikki Nomadland on palkittu parhaan elokuvan Oscarilla. Nomadlandin ohjaaja Chloe Zhao sai lisäksi parhaan ohjauksen palkinnon Oscar-gaalassa, joka päättyi varhain aamulla Suomen aikaa Los Angelesissa.

Nomadland sai yhteensä kolme Oscaria, kun Frances McDormand sai siitä parhaan naispääosan palkinnon. Elokuva oli ehdolla yhteensä kuudessa kategoriassa.

Parhaan miespääosan Oscarilla palkittiin Anthony Hopkins elokuvasta The Father.

Chloe Zhao on vasta toinen parhaan ohjaajan Oscarin saanut nainen palkinnon 93-vuotisessa historiassa. Vuoden 2010 gaalassa palkittiin Kathryn Bigelow elokuvasta The Hurt Locker.

Dokumentaarisia elementtejä ja fiktiota yhdistävä Nomadland kertoo ikääntyvästä amerikkalaisesta työväenluokasta, johon kuuluvilla ei enää välttämättä ole rahaa asuntoon. He asuvat autoissaan ja matkustavat erityisesti maan länsiosissa kausitöiden perässä.

– Olen aina löytänyt hyvyyttä ihmisissä, joita olen tavannut, kaikkialla maailmassa. Tämä (palkinto) kuuluu kaikille, joilla on uskoa ja rohkeutta pitää kiinni hyvyydestä itsessään ja toisissa ihmisissä – riippumatta siitä, miten vaikeaa se on, kiinalaissyntyinen Zhao sanoi.

Nomadland on yksi ennakkosuosikeista myös parhaan elokuvan Oscarin saajaksi. Yhteensä elokuva oli ehdolla kuudessa kategoriassa. Elokuva pohjautuu toimittaja Jessica Bruderin reportaasikirjaan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century.

Nomadland on jo kauden palkituin elokuva. Helmikuussa se voitti parhaan draaman Golden Globen ja toi Zhaolle parhaan ohjauksen palkinnon. Pari viikkoa sitten sama tapahtui Britannian Bafta-gaalassa.

Oscar-gaala järjestetään koronapandemiasta huolimatta livetapahtuma, mutta tiukoin turvatoimin. Tapahtuman pääpaikkana toimii poikkeuksellisesti Union Station -rautatieasema, mutta esimerkiksi eurooppalaisia osallistujia on kokoontunut Lontooseen ja Pariisiin.

Kaluuyalle ja Stanfieldille sivuosaehdokkuus samasta elokuvasta

Näyttelijöiden Oscareiden jako aloitettiin parhaasta miessivuosasta. Parhaiden näyttelijöiden kategorioissa oli ehdolla yhteensä 20 näyttelijää, joista yhdeksän on etnisyydeltään muita kuin valkoihoisia. Tätä on pidetty korjausliikkeenä gaalassa, jota on pitkään syytetty monimuotoisuuden puutteesta ehdokkaiden nimeämisessä.

Parhaasta miessivuosasta palkittiin Daniel Kaluuya, joka esitti poliittisen Mustat pantterit -liikkeen nuorta johtajaa Fred Hamptonia elämäkertaelokuvassa Judas and the Black Messiah. Hampton kuoli 21-vuotiaana vuonna 1969 poliisin hänen kotiinsa tekemässä ratsiassa.

Brittinäyttelijä Kaluuya muisti voittopuheessaan Hamptonia.

– Millainen mies hän olikaan. Olemme onnekkaita, kun saamme elää ajassa, jossa hän oli olemassa, Kaluuya sanoi.

Hän on kertonut pyrkineensä välittämään Hamptonin henkeä ja sanomaa ajassa, jossa Mustien panttereiden esiin nostamat rotukysymykset ovat yhä ajankohtaisia Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Parhaasta miessivuosasta oli samasta elokuvasta ehdolla myös Lakeith Stanfield, joka esitti elokuvassa FBI:n ilmiantajaa William O'Nealia.

Parhaasta naissivuosasta palkittiin eteläkorealainen näyttelijä Youn Yuh-jung elokuvasta Minari. 1980-luvulle sijoittuva, Lee Isaac Chungin ohjaama elokuva kertoo eteläkorealaisesta perheestä, joka yrittää sopeutua elämään Yhdysvaltojen Arkansasissa. Minari on ehdolla myös parhaan elokuvan palkinnon saajaksi.

Emerald Fennellille käsikirjoituspalkinto

Gaalassa jaettiin ensimmäiseksi käsikirjoituspalkinnot.

Parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen Oscar meni Emerald Fennellille elokuvasta Promising Young Woman. Fennell on myös ohjannut elokuvan, joka Suomessa kulkee nimellä Lupaava nuori nainen.

Feministinen elokuva kertoo muun muassa vaikenemisen kulttuurista seksuaalisen hyväksikäytön ympärillä ja sen vaikutuksista, jotka ulottuvat myös uhrin lähipiiriin.

Parhaan sovitetun käsikirjoituksen palkinnon puolestaan saivat Christopher Hampton ja Florian Zeller dementiaa ja isä-tytär-suhdetta kuvaavasta elokuvasta The Father.

Parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar meni ennakko-odotusten mukaisesti tanskalaisen Thomas Vinterbergin elokuvalle Yhdet vielä. Elokuva kertoo neljästä varhaiskeski-ikäisestä opettajamiehestä, jotka ryhtyvät tissuttelemaan määrätietoisesti ja tauotta. Heitä innostaa teoria, jonka mukaan pieni alkoholimäärä veressä ehkäisee masennusta.

Ilman yllätyksiä jaettiin myös parhaan pitkän animaation palkinto, jonka sai ennakoidusti Pixarin Soul.

26.4. kello 7.06: Päivitetty uutisen alun tiedot gaalan päätyttyä.