Helsinki

Äänestysaktiivisuus presidentinvaaleissa on noussut yli 23 prosenttiin. Kuva: Jussi Leinonen

Jo liki miljoona ihmistä on äänestänyt presidentinvaaleissa, selviää oikeusministeriön tietopalvelusta. Lauantai-iltaan mennessä ääniä oli annettu yli 995 000, ja kotimaan äänestysaktiivisuus oli noussut yli 23 prosenttiin.

Oulun vaalipiirissä äänensä on antanut 22 prosenttia äänioikeutetuista. Vilkkaimmin ääniä on annettu Hailuodossa (29,9 prosenttia) ja laiskimmin Tyrnävällä (16,3 prosenttia). Oulussa äänestysaktiivisuus on 22,2 prosenttia eli hieman valtakunnallista keskiarvoa pienempi.

Vaalipiireistä vilkkainta ennakkoäänestys on ollut Pirkanmaalla, jossa ennakkoäänestysaktiivisuus oli noussut yli 27 prosenttiin. Satakunta tuli aivan kintereillä muutamaa prosentin kymmenesosaa jäljessä. Hiljaisinta ennakkoon äänestäminen on ollut edelleen Ahvenanmaalla, jossa äänestysaktiivisuus oli hitusen yli 11 prosenttia.

Naisista äänioikeuttaan oli jo käyttänyt noin 25 prosenttia, kun miehet olivat vielä alle 22 prosentissa.

Ennakkoäänestys alkoi viime keskiviikkona ja päättyy tulevana tiistaina.