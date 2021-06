Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistaina. Kuva: Anssi Jokiranta

Kuntavaaleissa on annettu yhteensä yli miljoona ennakkoääntä. Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan ennakkoääniä on annettu yhteensä 1 042 759. Äänestämässä on käynyt 23,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Oulun vaalipiirissä annettiin lauantaina 4 145 ja sunnuntai 4 502 ennakkoääntä. Kaikkiaan Oulun vaalipiirissä on äänestänyt 84 349 henkilöä, mikä on 22,3 prosenttia vaalipiirin äänioikeutetuista.