Katja Kärkkäinen on treenannut läpi kesän, sillä hän matkustaa syyskuussa Ruotsiin voimanoston MM-kilpailuihin. Kuva: Saara Kärki

Kun Katja Kärkkäinen seisoi EM-kilpailulavalla Ranskassa, hänen jalkansa tärisivät jännityksestä, mutta silti rauta nousi ja tuloksia tuli. Oli voimanoston mastersien EM-kisat juuri ennen pandemiaa.

Kärkkäinen uskoo, että yhtä jännittynyt olo hänellä tulee olemaan syyskuussa, jolloin hän nousee Ruotsin Halmstadissa lavalle edustamaan Suomea.

Kärkkäisen kesä onkin kulunut treenatessa. Harjoituksia on neljä kertaa viikossa, mutta mikäs se harjoitellessa, kun käytössä on oma sali.

– Tämä oli sellainen vähän kalliimpi joululahja itselle. Meitä on porukka seurastamme Oulu Powerteamista, jolla päätimme ostaa Kuntosali Puntin. Entinen omistaja muutti Etelä-Suomeen, niin ajattelimme, että tämä on aika riskitön sijoitus, Kärkkäinen tuumaa.

Kempeleläinen on kilpaillut voimanostossa nyt kolme vuotta. Ennen sitä hän juoksi maratoneja ja kävi kuntosalilla.

Harrastuksesta tuli vakavampaa, kun Kärkkäinen kouluttautui vuonna 2017 personal traineriksi. Silloin hän kiinnostui liikkumisesta muutenkin kuin vain ajanvietteenä.

Liikunta oli lääke

Kärkkäinen on kasvanut Pyhännällä ja tottunut liikkumaan vapaa-ajallaan. Pienellä paikkakunnalla kun ajanvietteitä ei ollut liiaksi.

Hän hiihti ja kulki äidin kanssa lenkeillä. Myös aikuisena se oli pitkään hänelle itselleen helppo tapa liikkua, sillä lenkkeillessä lapset sai helposti mukaan.

Kärkkäisellä on neljä lasta pienillä ikäeroilla. Perhearjen keskellä moni muu laji olisi vaatinut enemmän järjestelyjä.

– Liikkuminen on ollut minun henkireikäni. Olen aina ollut suorittaja ja kun nuorimmat lapset olivat pieniä, huomasin että oma leponi jäi liian vähälle. Olin kiukkuinen, itkuinen ja suutuin herkästi, Kärkkäinen kertoo.

Hän otti asian puheeksi neuvolassa ja pääsi sitä kautta terapiaan. Kärkkäisellä todettiin ensin lievä ja sitten keskivaikea masennus. Apu löytyi terapia lisäksi liikunnasta.

– Liikunta piti minut järjissäni. Se myös herätti haaveen personal trainer -opinnoista, Kärkkäinen sanoo.

Hyppy uuteen

Liikunnan parissa Kärkkäinen pääsee viettämään omaa aikaa ja se tuo hänelle mielihyvää.

Haave liikunta-alan ammattilaisen opinnoista vaati kuitenkin tarkkaa harkintaa, sillä kuusihenkisen perheen talouttakin piti puntaroida. Hän päätyi pitämään välivuoden luokanopettajan työstään ja tehdä pelkkiä sijaisuuksia.

Samalla hän panosti valmentajaopintoihin. Salikavereiltaan Kärkkäinen sai kuulla tuloksiensa olevan hyviä ja kehotuksen ryhtyä kilpailemaan.

– Kun sitten kävin katsomassa ranking-listoja ja vertasin niitä omiin tuloksiini, niin rohkaistuin lähtemään mukaan. Eikä ensimmäisten kilpailujen jälkeen ollut paluuta, hän naurahtaa.

Katja Kärkkäinen matkustaa syyskuussa Ruotsiin voimanoston MM-kilpailuihin. Kesä onkin kulunut treenatessa. Kuva: Saara Kärki

Esimerkkinä omille lapsille

Kärkkäinen sai nopeasti menestystä lajissa, sillä heti seuraavana vuonna Ylitorniolla pidetyissä SM-kisoista hän nappasi kultaa.

Kärkkäinen kertoo saavansa voimanostokilpailusta vielä enemmän kuin maratoneista.

Viime vuosina laji on kasvattanut suosiotaan myös naisten keskuudessa ja Kärkkäinen kehuu seuran kannustavaa ilmapiiriä.

Kärkkäinen on aina ollut hyvä yhdistelemään asioita, joten niin urheilun, työn kuin perhe-elämän yhdistäminen onnistuu. Samalla kun hän kuskaa tyttären ratsastamaan, hän käy tunnin aikana lenkillä koiran kanssa.

– Terveyteni on minulle tärkeä, joten järjestän sille aikaa. Haaveeni on treenata vielä seitsenkymppisenä, joten minun on pidettävä itsestäni huolta, Kärkkäinen sanoo.

Omalla esimerkillään hän haluaa myös opettaa lapsilleen liikunnallista elämäntapaa.

Pelkkä painojen nostaminen ei silti riitä, vaan Kärkkäinen on joutunut opettelemaan myös levon merkityksen.

– Valmentajani Juho Kuusisaari on aktiivinen kuuntelija ja hän on painottanut palautumisen merkitystä, Kärkkäinen toteaa.