Oulu

Otaxin hallituksen puheenjohtaja Kari Räihä kertoo, että taksiautoilijat elävät tukien varassa. Kuva: Pekka Kallasaari

– Olemme periaatteessa kulttuuripuolen jälkeen seuraavaksi suurin kärsijä, mutta taksialasta ei ole vain puhuttu niin isosti, Otaxin hallituksen puheenjohtaja Kari Räihä huokaisee.

Taksiautoilijoiden ahdinko on kestänyt yli vuoden. Merkittävä määrä kuljetuksia jäi pois sen jälkeen, kun ravintoloiden toimintaa alettiin rajoittaa.

Lentokenttäkuljetukset ovat romahtaneet, eivätkä ikäihmisetkään ole juuri kodeistansa takseilla liik­kuneet.

– Esimerkiksi minulla itselläni on korona-aikana auton liikevaihto tipahtanut 60 prosenttia. Pahimpana aikana käytiin 70 prosentin paikkeilla. Eikä kyse ole varmaankaan edes suurimmista pudotuksista. Isoja liikevaihtojen tipahtamisia on ollut.

Räihän mukaan osa taksiyrittäjistä on lomauttanut työntekijöitään, mutta moni on myös heittänyt avaimet kokonaan nurkkaan. Hän laskeskelee, että Otaxissa 15–20 autoilijaa on lopettanut autoilun.

– Taksiyrityksiä myydään nyt joka kuukausi. Itse asiassa minun oma poikanikin myi viime viikolla oman yrityksensä.

Työpäiviä pidennetty

Otaxi on tarjonnut autoilijoille viime keväästä saakka mahdollisuuden keskeyttää liiketoiminnan määräajaksi. Tältä ajalta autoilijoille ei lähetetä kuukausimaksuja.

Etu on voimassa tämän vuoden loppuun, ja suuri joukko on Räihän mukaan käyttänytkin tilaisuuden hyväksi.

– Viime kesän aikana parhaimmillaan tai pahimmillaan lähes kolmasosa autoista oli tallissa. Meillä on reilut 300 autoa, ja vajaa satakunta oli pahimmillaan keskeytyksessä.

Viime vuonna heinäkuu oli Räihän mukaan tuloksellisesti parempi kuin marras–joulukuu, jotka ovat yleensä vuoden parhaita kuukausia pikkujoulukausineen.

– Talvikuukaudet ovat joskus hiljaisia, joskus taas pakkaset pelastavat, mutta nyt eivät pelastaneet nekään.

Autoilijoiden on Räihän mukaan pitänyt pärjätäkseen jatkaa työpäiviään. Myös vapaapäiviä on pidetty vähemmän.

– Tarkoin on mietitty, milloin kannattaa lähteä ajamaan. Väsyneenä ei saa ajaa, mutta työpäiviä on pidennetty tunnilla tai kahdella.

Kovalla kädellä

Räihä kertoo, että moni taksikuljettaja on tukien varassa.

– On paljon autoilijoita, joiden tulot ovat tipahtaneet niin paljon, että he saavat työmarkkinatukea, esimerkiksi oma vaimoni.

Tähän saakka valtion tarjoamat koronatuet eivät ole kohdistuneet erityisen hyvin taksiautoilijoille. Seuraavasta, kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta, joka alkaa 27. huhtikuuta, odotetaan rahallista tukea. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

– Osa on saanut tukia, mutta kriteerit ovat olleet sen verran suuria tähän saakka, että pienyrittäjät eivät ole oikein päässet niistä osallisiksi. Kustannustuki 3 on jo vähän hellämielisempi meitä kohtaan. Haen sitä itsekin.

Räihä uskoo, että vielä tämäkin vuosi on yrittäjille vaikea, mutta hän toivoo tilanteen helpottavan ensi ­vuonna.

– Vuonna 2018, kun taksialaa vapautettiin, sekin koski meitä kovasti, mutta kyllä korona on lyönyt nyt kovalla kädellä.