Lontoo

Jalankulkijoita kasvomaskeja myyvän kaupan edessä Lontoossa 12. lokakuuta. Kuva: FACUNDO ARRIZABALAGA

Britannian pääministeri Boris Johnson ennustaa Englantiin "erilaista joulua". Johnson lausui ennusteensa julistaessaan odotetusti koko Englantiin koronasulun, joka alkaa torstaina ja kestää joulukuun 2. päivään asti.

– Joulusta tulee tänä vuonna erilainen, ehkä hyvinkin erilainen, mutta vilpittömästi toivon ja uskon, että tiukoilla toimilla voimme sallia perheiden yhdessäolon eri puolilla maata, Johnson sanoi lauantai-illan tiedotustilaisuudessaan.

Johnsonin mukaan kansalaisten on syytä pysyä kotona. Kotoaan saa poistua vain töihin, jos etätöiden tekeminen ei onnistu, sekä esimerkiksi treenaamaan ulos, ostamaan ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita sekä käymään lääkärissä. Ravintolat voivat myydä ruokaa vain ulos, ja ei-välttämättömät liikkeet on suljettava.

Niin kutsutut tukikuplat ovat edelleen sallittuja, ja lapset saavat vierailla kummankin vanhemman luona, jos vanhemmat asuvat eri osoitteissa.

Toisin kuin keväällä, oppilaitoksia ei kuitenkaan suljeta. Johnson vetosi vanhempiin, jotta nämä jatkaisivat lastensa lähettämistä kouluun.

– Emme voi antaa viruksen vahingoittaa lastemme tulevaisuutta enemmän kuin se jo on tehnyt, hän huomautti.

Johnson kertoi tiedotustilaisuudessa myös, että hallituksen tukiohjelmaa yrityksille jatketaan uusien rajoitustoimien vuoksi pidempään kuin aiemmin oli suunniteltu.

Parlamentin on määrä keskustella ja äänestää toimista keskiviikkona.

Tavoitteena vähentää NHS:n kuormaa

Johnson on pitkään halunnut välttää koko Englannin kattavan sulun, ja sen sijaan hallinto on asettanut eri alueita eriasteisten rajoitusten alle. Ratkaisua on arvosteltu laajalti, sillä myös hallitusta neuvovien asianajajien kanta on ollut, että vain laajempi sulku on tehokas keino hillitä tartuntojen leviämistä.

Erityisen onnistuneiksi alueellisia rajoituksia ei voi sanoa: lauantaina julkaistujen virallisten lukujen mukaan Britanniassa on nyt kirjattu yli miljoona koronavirustapausta koko pandemian aikana. Hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Chris Whitty sanoi tiedotustilaisuudessa, että uusia tapauksia on nyt noin 50 000 päivässä ja lukema kasvaa.

Johnson perustelikin uutta sulkua sillä, ettei terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n ylikuormittumisen riskiä voida ottaa. Hänen mukaansa lääkärit ja hoitajat joutuisivat tällöin valitsemaan, ketä potilasta auttavat, ja tällainen tilanne on jo syntymässä tietyillä alueilla, jos toimiin ei ryhdytä. Tämä olisi pääministerin mielestä "moraalinen katastrofi".

– Riskinä on, että ensimmäistä kertaa elämässämme NHS ei ole meidän ja perheidemme tukena, pääministeri lausui.

Koko Englannin kattava sulku otettiin taas esiin sen jälkeen kun asiantuntijat varoittivat viruksen leviävän nopeammin kuin pahimmissa ennusteissa oletettiin. Heinäkuussa tehdyn arvion mukaan pahimmillaan jopa 85 000 ihmistä voisi kuolla talven aikana koronaviruksen vuoksi.

Edelliset koko Englannin laajuiset rajoitukset poistettiin kesäkuussa tapausmäärien vähennyttyä, ja vielä heinäkuussa Johnson ennusti, että paluu normaaliin voisi onnistua marraskuussa tai mahdollisesti jouluun mennessä.

Päätöksenteko "uskomattoman vaikeaa" tasapainottelua

Johnsonia on kritisoitu hitaasta reagoinnista keväällä Euroopassa levinneeseen pandemiaan, ja samoin alueellisten rajoitusten asettamista arvosteltiin paljon. Viime kuussa keskushallintoa hätätilanteissa neuvova Scientific Advisory Group for Emergencies eli Sage-ryhmä suositteli kaksiviikkoista sulkua koulujen loman ajaksi, jotta viruksen kiertämistä väestön keskuudessa saataisiin hillittyä tehokkaammin. Johnsonille ehdotus ei kuitenkaan tuolloin kelvannut, mikä arvostelijoiden mielestä on johtanut siihen, että nyt tarvitaan vielä entistäkin pidempi sulku.

Toimittajat kovistelivatkin Johnsonia tiedotustilaisuudessa kysyen, miksei pääministeri ollut kuunnellut asiantuntijoiden neuvoja.

– Meidän on tasapainoteltava tieteellisiä neuvoja niiden seurausten kanssa, joita rajoitustoimilla on ihmisten elämään, mielenterveyteen ja elantoon, Johnson perusteli.

Johnson myös sanoi, ettei hän teeskentele, etteikö päätöksenteko olisi "uskomattoman vaikeaa".

Oppositiopuolue labourin johtaja Keir Starmer muistutti tiedotustilaisuuden jälkeen Twitterissä ehdottaneensa jo kolme viikkoa sitten niin kutsuttua circuit break -sulkua Englantiin Sagen suositusten mukaisesti. Suositellun kaltainen sulku on juuri parhaillaan meneillään Walesissa.

Starmer huomautti hallituksen aiemmin tyrmänneen ajatuksen vain julkistaakseen sen nyt itse.

– Olen iloinen, että hallitus on viimein tehnyt päätöksen, mutta niin olisi pitänyt tehdä jo viikkoja sitten, Starmer kirjoitti.

Johnsonin hallitus vastaa vain Englannin terveyspolitiikasta. Walesin lisäksi Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa on jo ennestään käytössä eriasteisia rajoituksia, joilla aluehallinnot pyrkivät hillitsemään viruksen leviämistä.