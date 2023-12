Pohjoismainen energiayhtiö Ilmatar rakentaa Iin Pahkakoskelle 30 voimalan tuulipuiston.

Puisto tulee olemaan yksi Suomen suurimmista, yhtiö tiedottaa. Se tuottaa on noin 600 gigawattituntia sähköä vuodessa, mikä vastaa noin 240 000 kerrostaloasunnon tai 30 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Maarakennustyöt alkavat heti ja turbiineja ryhdytään pystyttämään loppukesästä 2024. Kaupallinen sähköntuotanto voisi alkaa kesällä 2025.

Ilmatar on allekirjoittanut turbiinien toimitussopimuksen tanskalaisen valmistajan Vestaksen kanssa. Sopimus sisältää myös 30 vuoden huoltopalvelun.

Projektissa käytetään Suomessa uutta TCI-urakointimallia, joka on tuttu etenkin Yhdysvalloista. Siinä turbiinien toimitus ja asennus on jaettu turbiinivalmistajan ja TCI-urakoitsijan kesken. TCI-kumppanina projektissa on projektilogistiikkaan erikoistunut Silvasti.

Vuonna 2023 Ilmatar on ottamassa käyttöön kuusi maatuulivoimapuistoa ja yhden aurinkovoimalan Suomessa. Yhtiön strategian mukaisesti rakennettavat uusiutuvan energian voimalat pysyvät Ilmattaren omistuksessa koko elinkaaren ajan.