Energian hinta on puhuttanut Suomessa ja myös koko Euroopan alueella. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut Euroopan energiamarkkinoilla lähihistorian vakavimman kriisin. Sodan seurauksena, ja erityisesti venäläisestä tuontienergiasta luopumisen myötä, kaasun ja sähkön hinnat ovat nousseet ennätyksellisen korkeiksi. Tämä on aiheuttanut tarpeen etsiä ratkaisuja energian saatavuuden turvaamiseksi, kulutuksen vähentämiseksi ja kohtuuttomien energiahintojen vaikutusten lieventämiseksi.

On tärkeää pystyä varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus kaikissa olosuhteissa talouden, huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.