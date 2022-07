Toistaiseksi alkoholilaki sallii viinien myymisen vain Alkon hyllyillä. Kuva: Vesa Joensuu

59 prosenttia suomalaisista aikuisista haluaisi viinit ruokakauppoihin, selviää Taloustutkimus Oy:n Suomi Syö -tutkimuksesta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana asian kannatus on noussut peräti 17 prosenttiyksikköä. Viinien myyntiin ruokakaupoissa suhtautuu neutraalisti 20 prosenttia ja sitä vastustaa 21 prosenttia vastaajista.

– Vuosi vuodelta yhä useampi kuluttaja toivoo viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Ruoka ja juoma kuuluvat yhteen. Uskomme kuluttajien myös ymmärtävän uudistuksen vaikutukset useista alkoholin myyntiin liittyvistä näkökulmista, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

– Päivittäistavarakauppa on valmis toteuttamaan uudistuksen vastuullisesti seuraavalla hallituskaudella, Luoto lupaa.

Nykyisin 68 prosenttia suomalaisista pitää vuoden 2018 alkoholilain uudistusta hyvänä asiana, ja määrä on noussut neljässä vuodessa 10 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2018 nelosolutta, erikoisoluita ja vahvaa lonkeroa sai alkaa myymään ruokakaupoissa ja samalla luovuttiin tuotteiden valmistustaparajoitteesta. Ennen uudistusta kaupoissa sai myydä vain käymisteitse valmistettua alkoholia, ei tislattuja juomia, kuten esimerkiksi vodkasekoituksia.

– Uudistus on onnistunut kaikilla mittareilla. Valikoima on parantunut, valtion alkoholin myynnistä saamat verotulot ovat kasvaneet, alkoholin kokonaiskulutus on laskenut selvästi ja monopoliasemassa toimivan Alkon sijoittumisesta aiheutuva kilpailuvääristymä on pienentynyt hieman, Luoto summaa.

Luodon mukaan alkoholin kotiinkuljetus on sallittava muiden elintarvikkeiden tavoin. Myös 52 prosenttia Suomi Syö -tutkimukseen vastanneista on samaa mieltä. Alkoholien tilaaminen kotiin ulkomailta on mahdollista, joten Luoto vetoaa yhdenvertaisuuteen.

– Nykykäytäntö ei palvele kuluttajaa ja asettaa kotimaassa toimivat yritykset eri asemaan ulkomaisten kilpailijoiden kanssa. Tähän tulisi saada muutos nopeasti.

Suomi Syö 2022 -tutkimus tehtiin toukokuussa 2022 ja kyselyyn vastasi 1 584 henkilöä. Aineisto on painotettu vastaamaan Suomen väestöä sukupuolen, iän ja alueen mukaan. Viinillä tutkimuksessa tarkoitetaan enintään 15 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia.