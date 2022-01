Enemmistö eduskuntapuolueista vastustaa kunta- ja aluevaalien järjestämistä samaan aikaan eduskuntavaalien kanssa, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen eduskuntaryhmien puheenjohtajille tekemän kyselyn mukaan vaalien yhdistämistä vastustaa kuusi puoluetta: kokoomus, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja valta kuuluu kansalle.

SDP:n, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ryhmäpuheenjohtajat eivät ota asiaan kantaa.

Niputtamista kannattaa vain Liike Nyt, jonka puheenjohtaja Harry Harkimo uskoo vaalien yhdistämisen nostavan yleistä äänestysaktiivisuutta.

Vastustajien perustelu on, että kolmien vaalien yhdistäminen olisi äänestäjälle sekavaa. Alue- ja kuntavaalien niputtaminen eduskuntavaalien kanssa on teoriassa mahdollista, koska kaikissa näissä vaaleissa vaalikausi on neljä vuotta.

Ongelmallista on se, että eduskuntavaalien vaalikausi voi olla lyhyempikin, jos eduskunta hajotetaan.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023. Kuntavaalit ja aluevaalit käydään keväällä 2025.