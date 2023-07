Atte Myllymäen pelinimi on AhMa. – Isä joskus kuvaili, millainen eläin ahma on ja jotenkin samaistuin siihen. Toisaalta siinä on etu- ja sukunimeni ensimmäiset kirjaimet, joten kumpi tahansa selitys käy.

Kuva: Pekka Aho