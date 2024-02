13-vuotias Linnea Heikkilä heittäytyi tanssin pyörteisiin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Ponnarit viuhuvat energisen musiikin tahdissa ja strassit kimaltelevat puvuissa. Diskotanssi on vauhtilaji, joka vaatii kovaa kuntoa ja rohkeutta esiintyä.

On lauantai ja oululaisessa Tanssikeskus Citydancessa on meneillään diskotanssin matalan kynnyksen CityDiscoCup -kisat. Näissä kisoissa on tavallista rennompi ja kannustava meininki.