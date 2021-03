Huippuvireinen Emil Ruusuvuori kohtaa seuraavaksi Jannik Sinnerin. Kuva: RHONA WISE

Emil Ruusuvuori, 21, eteni tenniksen ATP Masters -turnauksessa Miamissa jo 16 parhaan joukkoon. Paikka neljännellä kierroksella irtosi, kun Ruusuvuori kukisti Ruotsin Mikael Ymerin 4–6, 6–1, 7–5.

– Oli vähän sama kuin toisessa matsissa, eli oli löydettävä oikea tasapaino aggressiivisen ja vähemmän aggressiivisen pelin välillä. Voitto tuli vähän vaikeamman kautta, Ruusuvuori sanoi.

Ruusuvuori kohtaa seuraavaksi Italian Jannik Sinnerin, 19, joka on sijoitettu turnauksessa 21:nneksi. Nuoresta iästään huolimatta Sinner on voittanut urallaan kaksi ATP-turnausta. Hän on kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 31.

– Hauska matsi on tiedossa. Treenaamme aika usein kisoissa yhdessä, ja tunnemme toisemme ihan hyvin. Sinner lyö palloa kovaa. Hän pelaa paljon aggressiivisemmin kuin tämän päivän vastustajani, Ruusuvuori ennakoi tiistain ottelua.

Ruusuvuori on napannut Miamissa voiton Ymerin lisäksi Saksan Alexander Zverevistä ja Espanjan Carlos Alcarazista. Etenkin Zverevin kukistaminen oli hieno näytös, sillä saksalainen on kaksinpelin maailmanlistalla seitsemäntenä.

Ymer-ottelua leimasivat useat syötönmurrot.

– Täällä on tosi hitaat olosuhteet. Tämä ei ollut ainoa matsi, jossa ei ehkä pidetty niin paljoa syöttöjä kuin yleensä. Yksi mietittävä asia on, miten saada pidettyä syöttöä useammin näissäkin oloissa, Ruusuvuori sanoi.

Ymer tyytyväinen urakkaansa

Maailmanlistalla sijalla 83 oleva suomalaispelaaja kehui Ymeriä (ATP-95).

– Hän pelasi etenkin ekassa erässä tosi fiksusti. Oli fyysisesti haastava matsi. Löysimme taas keinot matsin sisällä voittoon.

Ruusuvuori johti kolmatta erää jo 5–2, mutta Ymer nousi tasoihin. Sen jälkeen Ruusuvuori mursi Ymerin syötön ja piti omansa, mikä toi erä- ja otteluvoiton.

– Erikoinen tilanne se on. Hermot iskevät, ja menee vaikeaksi, kun ei saa heti suljettua. Hänkin haistoi tilanteen ja alkoi pelata paljon paremmin, Ruusuvuori luonnehti kolmannen erän hetkellistä herpaantumistaan.

Ymer oli tappiostaan huolimatta tyytyväinen urakkaansa Miamissa.

– Tämä viikko oli vuoden parasta tennistäni, hän sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.