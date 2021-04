Berliini

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskienarviointikomitea on aloittanut tutkinnan lääkeyritys Johnson & Johnsonin koronarokotteen mahdollisesta yhteydestä veritulppatapauksiin.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, jossa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa, johon on liittynyt verihiutaleiden matala määrä.

Tapauksista yksi tuli ilmi kliinisissä kokeissa ja kolme Yhdysvalloissa rokotusten jälkeen. Yksi ihminen on kuollut.