Helsinki

Kuvituskuva. Kuva: FAROOQ KHAN

Euroopan lääkeviraston EMAn asiantuntijat ovat löytäneet mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä. Kyseisiin veritulppiin liittyy alhainen verihiutalepitoisuus. EMA ilmoitti asiasta nettisivullaan tiistaina.

Virastossa toimiva lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) mukaan varoitus näistä harvinaisista alhaiseen verihiutalepitoisuuteen liittyvistä veritulpista pitäisi lisätä rokotteen tuotetietoihin. Lisäksi kaikki tällaiset tapaukset pitäisi listata rokotteen hyvin harvinaisina sivuvaikutuksina.

Tapaukset ilmestyneet kolmen viikon kuluessa rokotuksesta

Johtopäätöksiä tehdessään komitealla oli tieto kahdeksasta tapauksesta Yhdysvalloissa. Yksi ihminen on kuollut. Kaikki sairastuneet ovat olleet alle 60-vuotiaita, ja harvinainen veritulppa on ilmestynyt kolmen viikon kuluessa rokotuksesta. Suurin osa sairastuneista on ollut naisia.

Tällä hetkellä tiedossa olevien todisteiden perusteella erityisiä riskitekijöitä ei ole todettu.

Johnson & Johnsonin rokotteen on 13. huhtikuuta lähtien saanut Yhdysvalloissa seitsemän miljoonaa ihmistä.

PRAC toteaa, että veritulppia on ollut harvinaisissa paikoissa, kuten aivoverisuonissa, vatsassa ja valtimoissa, ja niihin on liittynyt alhainen verihiutalepitoisuus ja joskus verenvuotoa.

Tapaukset ovat hyvin samanlaisia, joita on esiintynyt Astra Zenecan koronarokotteen yhteydessä, PRAC sanoo.

EMA huomauttaa, että covid-19-tautiin liittyy sairaalahoidon ja kuoleman riski. Veritulpan ja alhaisen verihiutalepitoisuuden yhdistelmä on hyvin harvinainen, ja kaiken kaikkiaan Johnson & Johnsonin koronarokotteen hyödyt covid-19-taudin estämisessä ovat suuremmat kuin haittavaikutusten riskit.