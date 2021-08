Lapsiratsastajien EM-kisoissa puhtain radoin toiseksi sijoittunut Hugo Kogelnig on harjoitellut ja kisannut vasta alle neljä vuotta. Kuva: Teija Soini

Rauhallinen, hymyilevä nuori mies ottaa vieraat vastaan tallin käytävällä. Virkeät hevoset tarkkailevat tilannetta karsinoistaan. Esperanzan varsa vetää huomiota puoleensa.

Vastaanottaja on 25. heinäkuuta lapsiratsastajien EM-hopeaa voittanut 12-vuotias Hugo Kogelnig, joka on palannut Suomeen haastattelua edeltävänä päivänä. Paluun syy on arki: koulu ja seiskaluokka alkavat taas Kempeleessä.