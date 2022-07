Onpa kuuma.

Suomalaisillekin tältä kesältä tuttu helleaalto jumittaa nyt Englannin päällä. Tiistaiksi on luvassa jopa 33 asteen hellettä. Ei passaa valittaa, mutta kieltämättä seitsemän kilometrin juoksulenkki tuntui tänään tuplasti pidemmältä, eikä vauhti varsinaisesti päätä huimannut. Sen sijaan huimaava näky oli, kun juoksi pusikosta aukealle ja edessä oli yhtäkkiä ihan aito buddhalainen pagodi eli temppelitorni.

Ei tullut ensimmäisenä mieleen, että kaikista maailman paikoista juuri Milton Keynesista löytyisi moinen – olin siis tehnyt kotiläksyni huonosti. Torni sijaitsee Willen-järven lähellä ja on rauhanpagodi. Rukouksia pyydettiin sekä Ukrainan että Venäjän kansalaisille ja vieressä oli kaunis runo siitä, mistä sivilisaatiossa on kysymys. Sen verran piti Wikipediasta luntata, että Milton Keynesin pagodi on rakennettu 1980 ja se on ensimmäinen laatuaan länsimaissa.

Kaikkea sitä oppii, kun tarpeeksi juoksee.

Maallisista asioista sen verran, että maskit näyttävät lähes kadonneen maailmasta tai ainakin Britanniasta. Kun piti löytää FFP2-tason maski Uefan vaatimuksesta, kauppoja piti koluta oikein kunnolla.

Toinen vielä maallisempi asia on tietenkin raha. Punnan puntaa ei ole vielä käteistä matkalla mennyt eli suomeksi sanottuna Britanniassakin on erittäin vahvasti siirrytty käteisettömään yhteiskuntaan.