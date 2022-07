Me suomalaiset olemme erinomaisia englannin puhujia, vaikka kuinka haraisimme faktaa vastaan. Suomi on aina kymmenen parhaan maan joukossa, kun mitataan muuna kuin äidinkielenään puhuvien englannin taitoa. Osa nuorisostamme puhuu englantia tuosta vain kuin ykköskielenään, mutta me kekkosslovakiankin kasvatit kykenemme hyvään kommunikaatioon – kunhan vain uskallamme avata suumme. Olennaista on puhua ja tulla ymmärretyksi, ei kytätä oman puheensa mahdollisia virheitä.

Yhteen asiaan koululaitoksemme ei meitä juurikaan valmistanut. Nimittäin englantia puhutaan Britanniassa tuhansilla eri tavoilla. Kuullun ymmärtämisessä voi olla välillä suuria vaikeuksia.

Tämän reissun kohokohtia ymmärtämisen vaikeudessa ovat olleet pohjoisirlantilainen autokuski sekä oletettavasti intialaistaustainen kauppias, jolle joutui tarkentavan kysymyksen jälkeenkin levittämään käsiään. Nopea intialainen aksentti on haastava, samoin ranskan sekoittama länsiafrikkalainen aksentti – puhumattakaan joidenkin Englannin pohjoisen puolen käsittämättömistä murteista.

Sitten vielä pari perin brittiläistä asiaa tähän illan päätteeksi: nimittäin vasemmanpuoleinen liikenne ja sade.

Ajokortillisena mutta autottomana ihmisenä ei tullut mieleenkään, että lähtisin kaasuttelemaan Englannin teitä vasemmalla puolella tai ylipäätään ollenkaan. Välillä takapenkilläkin on tullut tunne, että kurvista tulee joku auto suoraan kylkeen. Varsinkin risteykset ja liikenneympyrät vetävät aivot aina hetkeksi solmuun. Onneksi lähietäisyydelle pääsee halvalla nykyajan kuljetuspalveluilla kuten Überilla tai Boltilla – julkinen liikenne Milton Keynesin alueella ei sen sijaan ole hääppöinen. Tänään kyydin stadionille tarjosi STT-Lehtikuva, jonka lehtikuvaaja Emmi Korhonen painoi kaasua sotkamolaisella pontevuudella ja sadatteli aina liikenneympyröissä ja vähän muuallakin, mutta niin vain hoiti jokaisen risteyksen moitteettomasti.

Siitä sateesta vain sen verran, että ei ole satanut eikä ilmeisesti sadakaan.