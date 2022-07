Milton Keynesin stadion on nyt koettu kahteen kertaan. Kolmatta kertaa ei ainakaan heti tule, sillä keskiviikkona on edessä kotimatka Ouluun. Vuonna 2007 avattu Stadium MK on erittäin moderni ja toimiva stadion. Leveiltä ja avoimilta käytäviltä on helppo kulku istumapaikoille, vessat ja ruokapaikat ovat hetkessä saavutettavissa. Vain luonnetta ja historian tuomaa tyylikkyyttä puuttuu. Vastaavia stadioneita on rakennettu 2000-luvulla ympäri maailmaa.

Pääkäyttäjä MK Dons on yksi Britannian halveksituimmista seuroista. MK Dons perustettiin 2004, kun Wimbledon FC siirrettiin Lontoon-juuriltaan uuteen paikkaan 90 kilometriä pohjoiseen. Moni englantilaisen jalkapallon ystävä muistaa Wimbledonin eli Hullun Jengin varsinkin vuoden 1988 sensaatiomaisesta cupin voitostaan Liverpoolia vastaan Wembleyllä. Fanit eivät tietenkään seuranneet Milton Keynesiin vaan perustivat uuden seuran eli AFC Wimbledonin.

Aamulla on edessä juna-metro-juna Gatwickin lentoasemalle, joka on onneksi huomattavasti toimivampi kuin Heathrow. Jos kaikki sujuu hyvin, Oulussa ehtii vielä hyvin iltalenkille.

Tämä tiivis viikon päiväkirja päättyy tähän. Kenties palaamme yleisurheilun EM-kisojen ja Münchenin merkeissä elokuussa.