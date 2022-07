EM-Englannin päiväkirja: Lontoo on aina Lontoo

Lontoo on aina Lontoo, vaikka minkälaisessa rasvassa paistaisi.

Nuoruuden huippukohtia oli ensimmäinen matka Lontooseen (Arsenal–Southampton 2–1) ja ylipäätään Englantiin (Coventry–Liverpool 1–6) keväällä 1990. Ostin nuoruuttani epähuomiossa Englannin paidan, jonka selkämyksessä luki These Colours Don't Run eli jos tappelu olisi tullut, en ilmeisesti olisi lähtenyt pakoon. Tuolloin muuten huliganismi oli vielä voimissaan.

Sen jälkeen Lontoo on tullut tutuksi. Siellä on oppinut luovimaan ja hakeutumaan oikeisiin paikkoihin, välttelemään (muita) turisteja ja tuntemaan sekä vihaa että rakkautta kaupunkia kohtaan.

Milton Keynes on sen verran epäbrittiläinen kaupunki, että sunnuntaina oli sopiva hetki paeta päiväksi Lontooseen – toki pääosin repparikeikan merkeissä, mutta yhtä kaikki. Painelin junalla Euston Stationille ja kävelin vinkin saaneena King's Crossin uudelle alueelle Regent's Canalin varrelle. Vanhasta hiiliteollisuuden alueesta on muokattu tällä vuosituhannella upea ja eläväinen kaupunkikulttuurin keskus, jossa kannattaa ehdottomasti vierailla. Lontoo on kehittynyt paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Yksi merkittävä buusti tuli vuoden 2012 kesäolympialaisten ansiosta.

Yksi päivän kohokohdista oli 0,56-litraisen juominen aidossa englantilaisessa pubissa (proper English pub), koska sellaista ei Milton Keynesissa yksinkertaisesti löydy.

Sykkivän päivän jälkeen oli hassua tulla illalla takaisin Milton Keynesiin, sillä kahden kilometrin kävely keskustan läpi sujui lähes muita ihmisiä näkemättä.