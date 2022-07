Päivän puheenaihe niin Britanniassa kuin muualla maailmassakin oli tietenkin Boris Johnsonin eroaminen konservatiivipuoleen ja sitä myöten ennemmin tai myöhemmin pääministerin tehtävistä. Tilanteen eskaloitumisen seuraaminen keskiviikkona ja torstaina BBC:n suorista lähetyksestä oli kiehtovaa, ja täytyy tunnustaa, myös sangen viihdyttävää. BBC:n massiivinen koneisto tuotti Johnsonin kujanjuoksusta upeaa journalistista materiaalia, jossa jokaiseen liikkeeseen reagoitiin nopeasti. Taustalla Downing Street 10:n musta ovi kävi tiuhaan tahtiin, ja juontajat saattoivat kesken kaiken huudella kysymyksiään, jos joku merkittävä poliitikko asteli sisään tai ulos.

EM-lopputurnaus pääsee uutisiin mukaan, mutta vielä tällä viikolla urheilun ykkösaihe on Wimbledonin tennisturnaus. Englannissa piisaa tapahtumia, sillä edellisenä viikonloppuna Silverstonessa ajettiin F1-osakilpailu. Silverstonen rata on muuten ihan Suomen treenikentän kulmilla, vain kuuden kilometrin päässä. Suomen treenikenttä on Stowe Schoolin yläluokkaisen koulun alueella. Lukuvuosi koulussa näyttää maksavan vaatimattomasti 45000 euroa vuodessa, joten ihan jokaisella ei ole mahdollisuutta Stowe Schoolissa opiskelemiseen.

Muun muassa Monacon edesmennyt ruhtinas Rainier opiskeli Stowe Schoolissa.

Puitteet keskellä maaseutua ovat niin historiallisen brittiläiset kuin vain voi kuvitella. Lähiseudulta eli käytännössä keskeltä ei mitään löytyy esimerkiksi isokokoinen riemukaari ja komea obeliski. Lähin kylä on 13000 asukkaan Buckingham, joka huokuu sitä historiaa ja englantilaisuutta, joka Milton Keynesistä tyystin puuttuu. Nyrkinkokoisessa keskustassa on kaikki tarvittava pubista parturiin ja teurastamosta turisti-infoon. Suomen joukkue majoittuu Buckinghamissa omassa pienessä hotellissaan.

Matka treenikeskukseen kulkee kapeita pikkuteitä, joiden päälle massiiviset puut toisinaan kaartuvat.