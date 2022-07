Jos joku englantilainen kaupunki tuntuu mahdollisimman vähän aidolta englantilaiselta kaupungilta, sen täytyy olla Milton Keynes. Englannissa alettiin toisen maailmansodan jälkeen rakentaa uusia kaupunkeja ratkaisuna asuntopulaan. Milton Keynes kuuluu uusien kaupunkien viimeiseen eli kolmanteen aaltoon. Se on perustettu vasta vuonna 1967 käytännössä tyhjälle maaseudulle Lontoon ja Birminghamin puoliväliin sylkemään ihmisiä päivittäisille työmatkoille kohti suurkaupunkeja.

Olin alkuviikosta kaksi päivää englantilaisten tuttavien luona Brightonissa ja Hovessa. Alati sykkivän merenrantahelmen jälkeen Milton Keynesiin saapuminen oli kuin toiseen maahan muuttaminen. Milton Keynes muistuttaa ruutukaavoineen, bulevardeineen ja ostoskeskuksineen jonkinlaista 1900-luvun lopun kaupunkisuunnittelun havainnekuvaa. Ydinkeskusta on käytännössä noin kaksi kilometriä pitkä katu, jonka varrella on toimistorakennuksia alatason kiiltävien kahviloiden ja ravintoloiden kera. Sitten keskellä kaupunkia on jättimäinen 120000 neliön, 700 metrin pituinen ja usean käytävän ostoskeskus. Ympäristöstä löytyy 17000 parkkipaikkaa.

Toisessa päässä kaupunkia on rautatieasema, toisessa puolestaan kulttuurikeskittymä ja teemapuisto. Ihmiset on sijoitettu asumaan keskustan ulkopuolelle. Milton Keynes on uusista kaupungeista kunnianhimoisin ja alueen asukasluku on noussut lähelle suunniteltua 250000:ta. Koska alue oli aikoinaan pelkkää maaseutua, kaupunkialueen asukasluku on kiihdyttänyt nollasta yli 200000:n.

Edellisen hotellin ikkunasta näkyi neljä pasilamaista toimistoa. Nykyisen hotellin ikkunasta voi tuijotella monikerroksista pysäköintihallia. Mikäs on tässä autoja tiiraillessa, vaikka juuri nyt parvella näyttää olevan vain kolme menopeliä (ihmiset lienevät Lontoossa töissä, sen verran hiljainen raitti päivisin on). Sen sijaan autenttista vanhan liiton brittipubia on turha etsiä.

Jotain kaupungin maineesta kertoo se, että englantilaiset näyttävät mainitsevan Milton Keynesin yhteydessä lähinnä lukemattomat liikenneympyrät.

On tässä toki aidolla englantilaisella maaseudullakin ehtinyt käydä, sillä Suomen maajoukkueen harjoituskeskus on yksityiskoulun alueella vajaan 30 kilometrin mutkaisen matkan päässä. Mennään maalle vaikka huomenna eli pysykää mukana, jos tämä vapaamuotoinen ja laidasta laitaan kurkkiva päiväkirja kiinnostaa.