Tältä Stora Enson kartonkikone näyttää. Arkistokuva. Kuva: Stora Enso

Stora Enson Oulun tehdas on aiheuttanut kevätpuolella paljon hajuhaittoja Oulussa. Kaleva on saanut pitkin kevättä aiheesta paljon viestejä ihmisiltä, ja aiheesta on myös uutisoitu useampaan otteeseen.

Nyt Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kertoo, että hajuhaittojen ehkäisemisessä on edistytty.