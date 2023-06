Ainolassa toimii Pohjois-Pohjanmaan museo. Rakennus valmistui vuonna 1931.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti suojella Ainola-museorakennuksen ja sitä ympäröivän Ainolan puiston. Ainola-rakennuksessa toimii Pohjois-Pohjanmaan museo.

ELY-keskuksen harkinnan mukaan Ainolan rakennuksen ja puiston suojelulle on tarve. 1920-luvun klassismia edustavan museorakennuksen on suunnitellut arkkitehti Oiva Kallio. Vuonna 1931 valmistunut Ainola rakennettiin arkisto-, kirjasto- ja museokäyttöön. Ainola-nimi on peräisin aiemmin samalla paikalla sijainneelta rakennukselta.

Ainolan puiston ELY-keskus katsoi tiedotteen mukaan olevan olennainen osa Ainola-rakennusta. Puisto on ollut suosittu ajanviettopaikka 1800-luvulta lähtien.

Rakennussuojelupäätöksessä annettiin yhdeksän suojelumääräystä, jotka kohdistuvat rakennuksen ulkoasuun, keskeisiin alkuperäisiin sisätiloihin sekä rakennuksen ja puiston muodostamaan kokonaisuuteen. Päätös ei määritä Ainolan rakennuksen tai puiston käyttöä.

Vanhoja koulurakennuksia ei suojeltu

Entistä Ruotasen koulua Pyhäjärvellä ei suojella ELY-keskuksen päätöksen mukaan. 1950-luvulla rakennettu Ruotasen koulu on kaksikerroksinen, tiilirakenteinen sekä rapattu rakennus keskeisellä paikalla Ruotasen kaivoskylässä. Koulu toimi rakennuksessa vuoteen 2018 asti.

Suojeluasian käsittely pohjautui Ruotasen kyläyhdistyksen esitykseen. Pyhäjärven kaupunki ei pitänyt suojelua mahdollisena. Myöskään ELY-keskus ei arvioinut suojelun olevan tarkoituksenmukaista.

Tiedotteessa kuitenkin todetaan, että rakennuksen arvo huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavamenettelyissä.

Haukiputaalla sijaitsevaa entistä Parkumäen koulua ei suojeltu. Koulu on rakennettu 1920-luvulla todennäköisesti Jussi ja Toivo Paatelan maaseudun koulurakennusten tyyppipiirustuksilla ja tunnistettu maakunnallisesti arvokkaaksi.

ELY-keskus ei kuitenkaan pitänyt suojelua perusteltuna, koska rakennus ei ole ainutlaatuinen esimerkki aikakaudestaan. Lisäksi rakennuksen sisätiloja on muutettu laajasti.