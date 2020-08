Elpymispaketista jälkipyykkiä – kauhukuvien sijaan on hyvä muistaa, että paketilla Eurooppaa nostetaan koronakriisin jälkeen jaloilleen

Pääministeri Sanna Marin saa eduskuntakauden alkaessa vastattavakseen keskustelun heinäkuussa Eurooppa-neuvoston kokouksessa sovitusta jättimäisestä elpymispaketista. Kesken kesän asiaa ei vielä käsitelty loppuun, vaan oppositio odottaa innolla jälkipyykkiä. Kuva: JOHN THYS / POOL

Suomi on kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän vankkumaton kannattaja. EU-johtajien heinäkuussa sopiman monivuotisen rahoituskehyksen oheen on koronakriisin oloissa sorvattu kertaluonteiseksi tarkoitettu elpymisrahasto, joka on herättänyt keskustelun siitä, minkälaisen sääntöpohjaisuuden varaan EU viime kädessä rakentuu.

Presidentti Sauli Niinistö käytti presidentillistä puheoikeuttaan ilmaisemalla suurlähettiläspäivillä elpymispakettia sivuten huolensa siitä, että EU:n perussopimusten säännöistä huolimatta taloudenpidon periaatteet ovat liudentuneet. Sitä myöten uusista tulkinnoista olisi tullut uusia sopimuksia.