Miljardööri Elon Musk on ostanut Twitterin. Kuva: CLEMENS BILAN

Sosiaalisen median pikaviestipalvelu Twitter vahvisti maanantaina, että yhtiö on myyty miljardööri Elon Muskille 44 miljardilla dollarilla.

Musk osti Twitteristä yhdeksän prosentin osuuden 4. huhtikuuta. Hän kieltäytyi hallituspaikasta, koska se olisi rajoittanut hänen omistusosuutensa korkeintaan 15 prosenttiin.

Twitterin hallitus teki myyntipäätöksessään täyskäännöksen, sillä se hyväksyi taannoin suunnitelman, jonka tarkoituksena oli suojata yhtiötä Muskin valtausyritykseltä.

"Myrkkypilleriksi" kutsutun järjestelyn mukaan valtausta vastustaville osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus ostaa alennettuun hintaa lisää yhtiön osakkeita, jos jokin ulkopuolinen taho hankkii itselleen vähintään 15 prosenttia Twitterin osakekannasta vastoin hallituksen tahtoa. Tällainen suunnitelma voi nostaa yhtiön valtaamisen kustannuksia huomattavasti.

– Sananvapaus on toimivan demokratian kulmakivi ja Twitter on digitaalinen tori, jossa keskustellaan ihmiskunnan elintärkeistä asioista, Musk sanoi lehdistötiedotteessa.

Musk on ahkera tviittaja, joka on aiheuttanut usein hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt poliitikkoja ja hänen epäillään levittäneen vääriä tietoja tviiteissään.