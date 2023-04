Elokuvateattereita Hangosta Inariin

Suomessa toimii 184 elokuvateatteria 131 paikkakunnalla.

Näissä elokuvateattereissa on yhteensä 371 valkokangasta.

Maan eteläisin elokuvateatteri sijaitsee Hangossa (Kino Olympia) ja pohjoisin Inarissa (Aslak).

Pienin Suomessa toimiva elokuvateatteri on Oulun Studio, jossa on yksi sali ja siellä 45 paikkaa. Suurin on vastaavasti Finnkino Tennispalatsi, jossa saleja on 14 ja paikkoja yhteensä noin 2 500.

Maan vanhin yhtäjaksoisesti toiminut elokuvateatteri on Tammisaaressa sijaitseva Bio Forum, joka on toiminut vuodesta 1912.

Suomen uusin elokuvateatteri on Helsingissä Riviera Punavuori, joka avasi ovensa lokakuussa 2022.

Suomen elokuvateattereissa esitetään vuosittain yli 600 elokuvaa.

Viime vuonna elokuvissa käytiin yli 5,8 miljoonaa kertaa.