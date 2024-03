Elokuvateatteri Star Tuirassa on laajenemassa tulevaisuudessa siten, että taloon ollaan rakentamassa uusi kuudes elokuvasali. Tarkoitus on rakentaa kokonaan uusi lisäsiipi uudelle salille. Myös pysäköintialuetta rakennuksen eteläpuolella on tarkoitus laajentaa, sillä parkkipaikkoja on nykyään liian vähän elokuvissa kävijöille.

Elokuvateatteri Starin laajennusosa on tulossa sisäpihalle, kertoo Kari Kantala. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Katsotaan nyt, miten tämä asia kääntyy.