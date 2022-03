Los Angeles

Monissa toimintaelokuvissa näytellyt Bruce Willis lopettaa uransa sairastumisen vuoksi. Willis kärsii perheen mukaan afasiasta.

Toimintaelokuvista tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willis, 67, lopettaa näyttelemisen sairauden vuoksi. Asiasta ilmoitti hänen perheensä keskiviikkona.

– Brucella on ollut terveysongelmia, ja hänellä diagnosoitiin hiljattain afasia, joka vaikuttaa hänen kognitiivisiin kykyihinsä. Tämän seurauksena ja suurella harkinnalla Bruce on siirtymässä pois uralta, joka on merkinnyt hänelle paljon, hänen perheensä kirjoitti Instagramissa.

Afasia on aivovamma, joka ilmenee usein aivohalvauksen tai päävamman jälkeen. Se vaikuttaa kykyyn puhua sekä ymmärtää puhetta, mutta myös kykyyn lukea ja kirjoittaa.

Willisin ura alkoi televisiossa ja elokuvissa 1980-luvulla, ja hän nousi koko maailman tuntemaksi elokuvatähdeksi Die Hard -toimintaelokuvasarjasta. Hänet muistetaan myös 1990-luvun elokuvista Pulp Fiction, Armageddon ja Kuudes aisti.

Willis voitti urallaan elokuvapalkinto Golden Globen sekä kaksi televisioalan Emmy-palkintoa.