Paterson

***** Kaikki on rytmiä: kävely, runo, vuorokaudet ja elämä itse. Puhumattakaan hengityksestä, jonka tapaan Jim Jarmuschin elokuva toimii. Adam Driver on Paterson, bussikuski ja runoilija pikkukaupungista. Golshifteh Farahani on puoliso Laura, jonka luovuus rehottaa kuin horsma pientareella. Arvoa on monella muullakin: kanssaihmisillä, lähibaarilla ja bulldoggi Marvinilla. Kun sen oivaltaa, kohoaa katsojankin olo. Ensiesitys. (USA 2016)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Swingers

** Näinä rasvaisina aikoina oli ihan kivaa vaihtelua, että Pamela Tola teki siivon komedian parinvaihdosta. Ikävä kyllä siitä tuli myös kaino ja tylsä. Kiti Kokkonen, Janne Kataja, Mimosa Willamo ja muutama muu ovat eri ikäisiä aikuisia, jotka kokoontuvat Miitta Sorvalin emännöimälle leirille. Pientä kohellusta yritetään, ja Aku Hirviniemi mokailee kuin Nummisuutarin Esko. Muuten suomalaisuutta ei saada irti edes saunasta. (Suomi 2018)

MTV3 klo 20.00

Mestari

***** ”Oh my God”, huutavat amerikkalaiset jopa silloin, kun maitolasi kaatuu. Uskonnollisuus on sikäläisen elämänmenon peruspalikoita, jota Paul Thomas Anderson pyörittelee kiehtovassa draamassaan. Siinä uskonlahkon karismaattinen johtaja osuu täyttämään ajelehtivan sotaveteraanin mielessä ammottavaa tyhjyyttä. Suositukseksi riittää oikeastaan jo elokuvan näyttelijälista: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman ja Amy Adams. (USA 2012)

Hero klo 21.15