Kansainvälisillä genrefestivaaleilla mainetta niittänyt kauhu- ja scifi-aineksia sisältävä toimintatrilleri Project Wolf Hunting kertoo heti ensiminuuteilla, mitä tuleman pitää – äärimmäisyyksiin menevää graafista väkivaltaa. Teräaseiden iskuja ja tuliaseiden luoteja ei säästellä, niinpä veri roiskuu ihan lammikoiksi asti. Irtoraajojakin riittää.

Vaikka elokuvassa mennään näennäisesti vakavalla naamalla, väkivalta on niin korostettua, että se kääntyy nopeasti huumorin puolelle. Jonkinlainen uskottavuus kuitenkin säilyy, kun mitään liian mielikuvituksellista ei tavoitella koko aikaa.

Hengästyttävän nopeatempoisen teurastuksen kääntöpuolena on, että sen kummempaa jännitystä ei ehditä kunnolla pohjustaa. K18-ikäraja on silti varmasti paikallaan. Muutakin sisältöä Project Wolf Huntingissa on. Taustatarinassa korealaisille rikollisille turvapaikan tarjonnut Filippiinit on ryhtynyt tekemään yhteistyötä rikollisten palauttamiseksi kotimaahansa ja saattamiseksi tuomioistuimen eteen.

Koska palautuksiin on liittynyt sivullisten turvallisuutta uhanneita ongelmia, on vankeja päätetty tuoda meritse rahtilaivalla, jossa heitä vartioi parisenkymmentä kokenutta poliisia.

"Vaikka mättöä ei niin arvostaisikaan, muutama vahva henkilöhahmo ja rahtilaivan tarjoamien puitteiden hyödyntäminen ansaitsevat kiitokset."

Kuten arvata saattaa, tällä kertaa juuri mikään ei mene suunnitelmien mukaan.