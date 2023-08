Elokuvat

Elokuvanteossa tuntuu olevan jotain veljesdynamiikalle hyvin sopivaa, päätellen siitä, miten yleisiä ohjaavat veljesparit ovat. Itse asiassa koko elokuva välineenä lähti liikkeelle Lumièren veljesten yhteistyöstä.

Nyt Coenien, Tavianien, Dardennejen ja monien muiden joukkoon on saatu australialainen veljesduo Danny ja Michael Philippou. Elokuvantekoon he pääsivät kiinni YouTubeen rustaamillaan suosituilla lyhäreillä.

Veljesten pitkä esikoisohjaus Talk to Me lupaa heille kerrassaan menestyksekästä tulevaisuutta kauhugenren parissa. Philippout eivät todellakaan ole lähteneet keksimään pyörää uudestaan; itse asiassa Talk to Me sisältää monia genren kliseitä. Jo sen lähtöasetelma, spiritismiä kokeilevat nuoret, on tuttu lukemattomista töistä.

Mutta silti Talk to Me tuntuu tuoreelta. Tämä johtuu veljesten kyvystä läpäistä elokuvansa aitouden tunnulla. Nuoret, heidän käytöksensä ja ongelmansa ovat tunnistettavia ja vivahteikkaasti vangittuja. Kauhuelokuvan puolelta teos muistuttaa David Robert Mitchellin erinomaista It Follows'ia.

Monen kauhuelokuvan voi tulkita abstraktilla tasolla käsittelevän sitä ja tätä ihmiselämän puolta, mutta Talk to Me nivoo yliluonnollisen juonen tavallista osuvammin arkielon kudokseen.