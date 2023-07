Isää näyttelevä Patrick Wison on myös ohjannut uusimman Insidious-elokuvan.

Elokuvat

Insidious: The Red Door, Yhdysvallat / Kanada 2023. Ohjaus: Patrick Wilson. Pääosissa: Ty Simpkins, Patrick Wilson, Rose Byrne. – Plaza & Star, Oulu.

Australialainen kauhukaksikko James Wan ja Leigh Whannell tunnetaan parhaiten Saw-elokuvasarjan luojina, mutta heillä on toinenkin yhteinen franchise, kuten asia englanninkielisessä maailmassa ilmaistaan.

Insidious-sarjan ensimmäinen elokuva käännettiin meillä nimelle Riivattu, mutta sittemmin se on täälläkin tunnettu alkuperäisnimellään.

Insidious: The Red Door on jo sarjan viides osa, ja se palaa Lambertin perheeseen, josta kaikki lähti liikkeelle. Perheen isää näyttelevä Patrick Wilson on tällä kertaa istunut ohjaajan pallille, ensimmäistä kertaansa.

Lambertien esikoinen Dalton, joka pikkupoikana päätyi koomassa tuonpuoleiseen ulottuvuuteen ja veti sieltä mukanaan mörköjä tosimaailmaan, on nyt jo college-iässä (roolissa jatkaa Ty Simpkins). Isä Josh (Wilson) on puolestaan vieraantunut perheestään ja pelkää toistavansa oman isänsä virheitä.