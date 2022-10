Elokuvat

Tom Georgen ohjaama See How They Run ei ole niinkään murhamysteeri kuin murhamysteerin pastissi, humoristinen mukaelma. Se viittailee jatkuvasti ei vain lajityypin peruselementteihin ja kliseisiin, vaan myös suoraan itseensä.

Elokuvan aloittavasta, dekkaritarinoihin ylenkatseella suuntautuvasta monologista vastaa ensimmäinen murhan uhri, luihu elokuvatuottaja (Adrien Brody).