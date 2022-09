Samayn (Bhavin Rhabari) unelmat kulkevat filminauhalla.

Viimeinen näytös (Last Film Show), Intia / Ranska / Yhdysvallat 2021. Ohjaus: Pan Nalin. Pääosissa: Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Dipen Raval. – Plaza & Star, Oulu.

Bollywood-leffoja on muutaman kerran päätynyt Finnkinon Event Cinema -näytöksiin, mutta normiohjelmistossa intialainen elokuva on vielä suurempi harvinaisuus. Kiinnostuneiden kannattaa nyt käyttää tilaisuus hyväkseen, sillä Viimeinen näytös on vieläpä erinomainen tuttavuus.