Ihastuminen saa tekemään kummia asioita. Kuudesluokkalainen Mina (Liv Elvira Kippersund Larsson) huomaa ilmoittautuvansa tanssijoiden koe-esiintymiseen, kun kuuluisa hiphoppari ED Win (Viljar Knutsen Bjaadal) ilmestyy samaan kouluun.

Kaikkien ihmetykseksi kympin tytöllä lukutoukalla on myös rytmitajun lahja. Sparraajakseen Mina saa mummin (Anne Marit Jacobsen), jolla on esiintyvän taiteilijan menneisyys – mutta myös kaunaa Minan äidin (Andrea Bræin Hovig) kanssa.

Parasta Dancing Queenissa on sen mainio pääosatähti. Kippersund Larsson on ensikertalainen, mitä ei ikinä uskoisi.

Norjalaisen Aurora Gossén ohjaus on sympaattinen hyvän mielen elokuva. Käsikirjoittaja Silje Holtet on ensimmäistä kertaa pitkän näytelmäelokuvan puikoissa, mutta sitä on vaikea uskoa. Tarina on enimmäkseen arvattava, mutta se kantaa sekä Minan kasvukipuilun että erityisen ilahduttavana seikkana Minan ja mummin keskinäisen siteen. Ilahdun aina, kun isovanhemmuutta käsitellään elokuvissa. Ja Minan mummi ei ole mikään tavallinen mummi!

Parasta Dancing Queenissa on sen mainio pääosatähti.