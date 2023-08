Sharon (Candice Bergen, vas.), Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton) ja Carol (Mary Steenburgen) viettävät senioripolttarit saapasmaassa. Kuva: Riccardo Ghilardi

"Miksikäs keksiä pyörää uudelleen", totesin, kun arvioin Bill Holdermanin ja Erin Simmsin Book Clubia (2018) ja vertasin sitä Sinkkuelämää-sarjaan. Nyt, kirjakerhon kakkososan ollessa käsillä, voisin jo heittää toiveen, että jotain uutta ja omaperäistä olisi keksitty.

Book Clubin kakkososa alkaa Teams-osuudella, joka on pelkästään sekava. Ylipäätään läpi elokuvan on nähtävissä ja kuultavissa, että kokemattomilla tekijöillä on ollut ehkä omasta mielestään hyviä ideoita, jotka eivät toteutuksena olekaan niin timanttisia.