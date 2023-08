Elokuvat

Andra Akten – Toinen näytös (Andra Akten), Ruotsi 2023. Ohjaus: Mårten Klingberg. Käsikirjoitus: Vera Kiiskinen, Anna Heinämaa. Pääosissa: Lena Olin, Rolf Lassgård, Lars Väringer, Anneli Martini, Charlie Gustafsson, Selina Ukkonen. - Plaza & Star, Oulu.

On ilahduttavaa, että ikääntyneetkin ovat saaneet omat romanttiset komediansa. Vieläkin ilahduttavampaa on, että Mårten Klingbergin ohjaama Andra Akten on suomalaisnaisten kynästä. Sen ovat käsikirjoittaneet Vera Kiiskinen ja Anna Heinämaa.