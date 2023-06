Elokuvat

Spider-Man: Across the Spider-Verse, Yhdysvallat 2023. Ohjaus: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers & Justin K. Thompson. Käsikirjoitus: Phil Lord, Christopher Miller & Dave Callaham. Ääninäyttelijöinä: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac. – Plaza & Star, Oulu.

Keskiviikkona ensi-iltansa saanut Spider-Man: Across the Spider-Verse on jatkoa viiden vuoden takaiselle Spider-Man: Kohti Hämähäkkiuniversumia -animaatiolle, joka toi uusia raikkaita tuulia Hämähäkkimiehen valkokangastaipaleelle.