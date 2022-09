Vaikka Moonage Daydream sivuaa David Bowien henkilökohtaista elämää muutamaan otteeseen, dokumentti keskittyy nimenomaan muusikkoon ja taiteilijaan – julkiseen henkilöön. Bowien kuolemakin jätetään hienotunteisesti tunteen tasolle.

Elokuvat

Moonage Daydream, Saksa/Yhdysvallat 2022. Ohjaus, käsikirjoitus & leikkaus: Brett Morgen. Pääosissa: David Bowie. – Plaza & Star, Oulu.

Yhdysvaltalainen dokumenttielokuvien tekijä Brett Morgen on ohjannut muutaman ison musiikkidokumentin. Crossfire Hurricane (2013) kertoi 50 vuotta kasassa olleesta The Rolling Stonesista ja Cobain: Montage of Heck (2015) Nirvanan edesmenneestä Kurt Cobainista.