Harrison Ford heiluttaa sankariarkeologi Indiana Jonesin ruoskaa viidennen ja viimeisen kerran. Kuva: Lucasfilm Ltd.

Elokuvat

Indiana Jones and the Dial of Destiny, Yhdysvallat 2023. Ohjaus: James Mangold. Käsikirjoitus: Jez ja John-Henry Butterworth. Pääosissa: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Mads Mikkelsen. Kesto: 2 h 35 min. – Plaza & Star, Oulu.

Viimeiseksi väitettyä, viidettä Indiana Jones -seikkailua on odotettu 15 vuotta. 80-vuotiaaksi ennättänyt Harrison Ford nähtiin tunteikkaana Cannesin elokuvafestivaaleilla, jossa Indiana Jones and the Dial of Destiny sai juhlaensi-iltansa.