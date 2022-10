Viggo Mortensen (makuulla) on groteskeihin kehoperformansseihin erikoistunut taiteilija David Cronenberg -uutuudessa Crimes of the Future.

Kanadalainen David Cronenberg, 79, loi uransa toinen toistaan groteskeimmilla ja surrealistisimmilla kauhuteoksille. Joidenkin mielestä ne koettelivat tosissaan hyvän maun ja yleisen soveliaisuuden rajoja.

Hyvin pitkälti kokeellisten Transferin (1966), From the Drainin (1967), Stereon (1969) ja Crimes of the Futuren (1970) jälkeen Cronenberg haahuili jonkin aikaa televisioelokuvien parissa. Jytkymäinen läpimurto tuli elokuvalla Verenimijät (1977), jonka petomainen intensiteetti sai tuskanhien virtaamaan kansainvälisten elokuvasensuuriviranomaisten selkäpiitä pitkin.