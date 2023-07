Elokuvat

Brittiläissyntyinen elokuvaohjaaja Christopher Nolan, 52, on valinnut uransa alusta lähtien (Following, Memento) päähenkilöikseen tarkkailijoita tai yhteiskunnasta syrjäytyneitä henkilöitä.

Vuonna 2002 ensi-iltansa saanut Insomnia antoi Nolanille tilaisuuden työskennellä Hollywoodin taitavimpien näyttelijöiden (Al Pacino, Robin Williams) kanssa. Se pönkitti hänen kunnianhimoaan ja itseluottamustaan.

Batman-trilogiallaan (2005, 2008 ja 2012) Nolan kuvasi Lepakkomiehen ja Bruce Waynen (Christian Bale) traumatisoituneena kostajana, jonka äly oli hänen ainoa supervoimansa.

Jättimenestys antoi Nolanille mahdollisuuden kehitellä yhä eeppisempiä projekteja. The Prestige (2006), Inception (2010), Interstellar (2014), Dunkirk (2018) ja Tenet (2020) olivat kaikki kiehtovia katsomiskokemuksia. Tähän vaikutti myös epäkronologinen kerronta, jota Nolan usein hyödyntää.

Pulitzer-palkittuun elämänkertaan American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (2005) perustuva Oppenheimer on Christopher Nolanin uran huipentuma. Siinä yhdistyvät erittäin kunnianhimoinen henkilökuva ja historiallinen ajankuvaus.

Julius Robert ”Oppie” Oppenheimer (1904–1967) oli huippulahjakas teoreettinen fyysikko.