Syyttäjä on nostanut syytteitä ympäristöliike Elokapinan ja sen taustayhteisön Elonvaalijat ry:n toiminnasta, tiedottaa syyttäjälaitos.

Elonvaalijat ry:tä syytetään rahankeräysrikoksesta, joka koskee kahta, viime vuonna Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettua pienkeräystä. Syyttäjälaitoksen mukaan keräystuotto on todennäköisin syin tarkoituksellisesti kerätty selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta varantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi. Yhden rahankeräysrikoksen osalta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen, sillä rikoksesta ei ollut näyttöä.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Rahankeräysrikoksessa on 4 vastaajaa.

Elokapina-liikkettä syytetään petoksesta. Syyte koskee Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistys ry:n varoista maksettua apurahaa Elokapina-liikkeen toimijalle. Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Petosrikoksessa on 2 vastaajaa.

Asiassa on tehty useita syyttämättäjättämispäätöksiä julkisesta kehottamisesta rikokseen. Julkisesta kehottamisesta rikokseen on nostettu yksi syyte. Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Asian pääkäsittelyn aloittamisen ajankohta oikeudessa ei ole vielä tiedossa.