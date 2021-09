Helsinki

Keskiviikkona poliisi poisti mielenosoittajia tieltä. Video: MTV

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus Eduskuntatalon edessä sujui torstaina päivällä rauhallisesti, kerrottiin Helsingin poliisista viideltä alkuillasta.

Elokapina palasi osoittamaan mieltä kahdeltatoista päivällä. Poliisi ei tehnyt torstaina kiinniottoja, koska mieltä osoitettiin Mannerheimintien ja Eduskuntatalon välisellä alueella.

Viiden aikaan alkuillasta paikalla oli poliisin arvion mukaan noin 40 mielenosoittajaa. Poliisin tietojen mukaan mielenosoituksen oli tarkoitus jatkua kello 22:een saakka.

Helsingin poliisin viestintäasiantuntijan Juuso Metsälän mukaan poliisi toimii tilanteen mukaan.

– Poliisi ensisijaisesti neuvottelee, että mielenosoitus sujuisi niin kuin se on nytkin sujunut, Metsälä kommentoi STT:lle torstaina viiden jälkeen alkuillasta.

Elokapina-liike aloitti eilen kymmenpäiväiseksi suunnitellun Syyskapina-mielenosoituksen. Keskiviikkoiltana poliisi keskeytti mielenosoituksen, joka esti liikenteen Mannerheimintiellä. Poliisi kertoi ottaneensa kiinni 141 ihmistä, jotka eivät noudattaneet poistumiskäskyä.

Poliisista kerrottiin torstaina aamupäivällä, että lähes kaikki kiinni otetuista olivat jo päässeet vapaaksi ja viimeisiäkin oltiin vapauttamassa.

Keskiviikkona ja torstaina mielenosoitusta valvomassa on ollut Helsingin poliisin lisäksi poliisipartioita Länsi- ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilta.

Elokapina: Väkivaltaiset toimijat eivät kuulu Elokapinaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoi keskiviikkoiltana Twitterissä, että häntä oli tönitty Elokapinan mielenosoituksen yhteydessä Eduskuntatalon ulkopuolella.

Elokapinan mediayhteyshenkilön Lauri Autereen mukaan Elokapina on väkivallattomuuteen sitoutunut liike, eivätkä väkivaltaiset toimijat ja töniminen kuulu sen toimintaan. Autere on pahoillaan, että tönimistä on tapahtunut.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa, mikä tönineen toimijan suhde on Elokapinaan ja olemme sitä koettaneet selvittää, Autere kertoi STT:lle torstaiaamuna.