Ella Kanninen (edessä) tekee paluun Mikko Kekäläisen (vas.) viereen pinkille sohvalle, ja perjantain lähetysten uutena juontajakaksikkona aloittaa Susani Mahadura ja Olli-Pekka Kursi. Kuva: Jyrki Valkama/Yle

Luopumista, uuden luomista ja vanhaan totuttelua. Asiaohjelma Puoli seitsemän tekijätiimissä ovat syksyn mittaan olleet tunteet pinnassa Mikko Kekäläisen pitkäaikaisen juontajaparin Susanna Laineen ilmoitettua lähdöstään.

Tänään maanantaina Kekäläinen juontaa jo ensimmäisen yhteisen lähetykseensä uuden juontajaparinsa Ella Kannisen kanssa. He juontavat lähetyksiä maanantaista torstaihin, perjantaisin ohjelmaa pyörittää kokonaan uusi juontajakaksikko Susani Mahadura ja Olli-Pekka Kursi.

– Kun Susanna lähti, valot sammuivat. Kun kuulin Ellan tulevan ohjelmaan, hän laittoi valot päälle. Sen jälkeen on ollut aurinkoista, Kekäläinen kuvaa tuntemuksiaan.

Hyvä ystävä vierellä

Iltalia-aiheisista matka- ja kulttuuriohjelmistaan tunnettu Kanninen ei hyppää aivan uuteen tilanteeseen, sillä hän juonsi Kekäläisen kanssa Puoli seitsemän -ohjelmaa myös vuosina 2013–2014.

– Tulen tekemään jotain sellaista, joka on minulle jo ennestään tuttua ja rakasta. Tulen tekemään myös Puoli seiskaa, joka ei ole sama kuin silloin kun olin siellä. Kun hyvä ystävä istuu vierellä, helpottaa se kaikenlaista tekemistä, Kanninen kertoo.

"Jos italialaisuudesta on jotain tarttunut matkaan, annetaan sen sieltä rehellisesti paistaa." Ella Kanninen juontaja

Kannisen italialais-suomalainen perhe on asunut jo parin vuoden ajan Vantaalla, jotta perheen pojat voisivat käydä Suomessa koulua. Heidän toinen kotinsa sijaitsee Italiassa. Uusi juontajapesti sopii hänen elämäntilanteeseensa hyvin.

– Aiemmat ohjelmani ovat edellyttäneet jonkin verran matkustamista. On kiva, kun elämään tulee tiettyä säännöllisyyttä.

Kysymykseen, tuleeko ohjelmaan Kannisen myötä Italia-tuulahduksia, hän vastaa, ettei Italia ainakaan ole määräävä tekijä aihevalinnoissa.

– Minulla on aina puolet sydämestäni Italiassa. Jos italialaisuudesta on jotain tarttunut matkaan, annetaan sen sieltä rehellisesti paistaa. En ala kuitenkaan ala juontaa italiaksi!

Näin kollegat luonnehtivat toisiaan

Entä miten Kanninen luonnehtisi juontajapariaan, Puoli seitsemän -ohjelmassa jo yli kymmenen vuoden ajan ollutta Kekäläistä?

– Mikko on äärettömän suuri ammattilainen. Hänen kanssaan ei tarvitse pätkän vertaa miettiä sitä, eikö hän tietäisi, mitä tekee. Mikon tunteellisuus on tässä kuuden vuoden aikana voimistunut, mikä tietysti kertoo myös ihmisen kehittymisestä. Ihailen hänen urheilullisuuttaan. Hän on kaikin puolin paras Mikko.

Myös Kekäläinen luonnehtii lämpimin sanakääntein Kannista.

– On mahtavaa tehdä töitä ihmisen kanssa, jonka tietää läpeensä ammattitaitoiseksi ja käsittämättömän yleissivistyneeksi, hienostuneeksi ja hyväksi ihmiseksi. Ella tekee asiat helpoiksi, mutta en tiedä, miten se sen tekee. Kun hän tapaa ihmisen, tapahtuu jotain maagista.

Keskusteluille enemmän tilaa

Henkilövaihdosten lisäksi ohjelma uudistuu muutenkin, sillä juontajat tekevät myös juttuja studion ulkopuolella. Tuttu perusvire säilyy kuitenkin.

– Ohjelma tunnetaan hyväntuulisena, kujeilevana ja keskustelevana, mutta sen rinnalle otetaan tilaa keskustelulle ja etsitään syvällisempiäkin sävyjä, Kekäläinen kertoo.

Hän on jo ohjelman vakiokalustoa, vain kollegat vierellä ovat vaihtuneet vuosien varrella. Mikä on saanut hänet jäämään?

– En osaa lähteä pois. Nämä ovat ystäviäni ja rakkaita ihmisiä. Emme tee töitä, vaan hauskoja asioita yhdessä. Jos saan olla kavereiden kanssa tekemässä ihania asioita, joista ihmiset vielä tykkäävät, niin hulluhan olisin, jos tekisin jotain muuta.

– Jos joku päivä alkaisi tuntua siltä, että ei ole kivaa, varmaankin lähtisin. Näillä spekseillä en usko, että sellainen päivä olisi ihan heti tulossa.

Puoli seitsemän, TV1 klo 18.30