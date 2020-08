Oulu

Makethemark poseeraa viime kesän St. Michel-ajon voittajana. Oikealla valmentaja Petri Salmela. Hevosen hoitaja on Anne Raatikainen. Täysosuman ohjasti Ulf Ohlsson. Kuva: Hanna Laakso/Suomen Hippos

Toukokuun viimeisenä päivänä ravataan Tukholman Solvallassa Euroopan arvostetuin sprinttilähtö Elitloppet. Klassikkokilpailun perinteet ovat pitkät. Ensimmäinen Elitloppet järjestettiin jo 1952.

Tämän vuoden lähtö vaikuttaa huipputasaiselta. Suuri suosikki puuttuu, ja koronakurimus hillitsee ravitähtien taustavoimien matkustushaluja. Pohjois-Amerikasta ei edustajia ole odotettavissa, ja moni ranskalainenkin ravuri pysyy kotimaassaan.

Kisaorganisaatio valikoi Elitloppetiin mukaan 16 osallistujaa. Pinkki kutsukirje on ravimaailman toivotuinta postia. ”Rosa biljetten” on ojennettu keskiviikkoon mennessä yhdelletoista hevoselle.

Kutsuttujen joukossa on kaksi suomalaista. Oulun alueen ravilähettiläs Elian Web vastaanotti ensimmäisten joukossa pinkkiä postia. Pian perään kutsu lohkesi myös Chief Orlandolle.

Molemmilla on oivat saumat tehdä suomalaista ravihistoriaa ja yltää Elitloppetissa ykköseksi. Paras suomalaisravurin saavuttama sijoitus on Rosalind’s Guyn vuoden 1985 kakkossija.

Keskiviikkona käytiin Solvallassa kaksi Elitloppetin esikisaa. Niissä oli kotimaamme toivoilla Next Directionilla, Lexus Dreamilla ja Sobel Conwaylla näytön paikat. Kaikki sijoittuivat kärjen tuntumaan, mutta himoittuun Elitloppet-paikkaan suoritukset tuskin oikeuttivat.

Varsinkin Next Directionin kohdalla Elitloppetista putoaminen olisi ankara isku, sillä kyseessä on kisan viimevuotinen finalisti.

Vaikka suomalaisedustus kahteen jäisikin, on sekin liki 70-vuotisen kisahistorian valossa mojova saalis. Meikäläisiä ravureita kun on ennen tätä vuotta päässyt mukaan yhteensä nelisenkymmentä kappaletta.

Lippunsa Elitloppetiin lunastaneessa Makethemarkissa on myös sinivalkoista leimaa. 7-vuotiaan tarmonpesä treenari on torniolaistaustainen Petri Salmela. Hän isännöi menestyviä talleja Pohjois-Ruotsissa Bodenissa ja Tukholman liepeillä.

Makethemark sijoittui viime vuoden Elitloppetissa komeasti kolmanneksi. Jossiteltavaakin jäi, sillä johtavan takana taivalta taittaneen oriin kiritila oli lopussa kortilla.

Juniorivuosistaan lähtien Pohjolan parhaimmistoon lukeutuneella oriilla on hallussaan voittamisen anatomia.

– Makethemark on kilpakumppaneilleen ilkeä hevonen. Ori nauttii muiden kukistamisesta, kehuu Salmela treenattavaansa.

Stall NIANin omistama kultakimpale on päässyt hiomaan iskukykyään kohti kevätkauden päätavoitettaan suunnitellusti.

– Uskon, että ori on parhaimmillaan toukokuun viimeisenä päivänä. Elitloppet on tänä vuonna avoin tapaus, ja meidän hevosemme on yksi voittoon pystyvistä.

Makethemark juoksee vielä kerran kilpaa ennen Elitloppetia. Ori starttaa sunnuntaiseen Copenhagen Cupiin yhtenä kuumimmista voittajakandidaateista.

Kööpenhaminassa ravataan puoli kilometriä pidempi matka kuin Elitloppetissa, missä työn alla on 1 609 metriä.

– Kokemus on opettanut, että hevosten on hyvä saada tasainen 2 100 metrin startti alle ennen mailin tykitystä. Tämä antaa viimeistelylle loppusilauksen.

Salmela on tehnyt Makethemarkin kanssa töitä varsasta asti.

– 1990-luvulla isoja kisoja voittanut Plant the Seed on minulle rakas, mutta kyllä Makethemark on paras valmentamani hevonen.