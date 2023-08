Shirley

The Handmaid’s Tale oli puhutteleva sarja varsinkin ensimmäisillä kausillaan, ja Elisabeth Moss on tehnyt vahvan keskusroolin. Niin monta kymmentä kertaa hän on siinä kuitenkin joutunut tuijottelemaan alta kulmien kameraan, että näyttelijältä tuntuvat jo paukut loppuneen. Shirley häivyttää semmoiset epäilykset parissa minuutissa. Niin vakuuttavasti muuntautumiskykyinen näyttelijä ottaa vaikean ja epävakaan roolin haltuun.

Shirley Jackson (1916–1965) oli amerikkalainen kirjailija, joka tunnettiin kauhutarinoistaan. Josephine Decker teki tästä taiteellisia vapauksia ottavan henkilökuvan. Kirjailijan, hänen tutkijamiehensä (Michael Stuhlbarg) ja avustajiksi saapuvan nuorenparin (Odessa Young, Logan Lerman) välejä kypsytellään kihelmöiden. Varsinkin teräväkielisen kirjailijan ja nuoren Rosen suhteessa liikutaan henkisillä veitsenterillä. (USA 2020)